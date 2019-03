Pencinta Elvis Presley Bisa Mengenang Lagu-lagu Kesayangan di Acara Elvis and Country, Ini Waktunya

ELVIS & COUNTRY NIGHT SHOW AND LINE DANCE PARTY.

TRIBUNJABAR.ID - Bagi para pencinta Elvis Presley siap-siap untuk kembali melihat dan mengenang lagu-lagu kesayangan yang akan ditampilkan oleh seorang penyanyi yang memang terkenal sebagai impersonator dari Elvis Presley yaitu Hanche Presley.

Penyanyi asal Bandung ini akan tampil membawakan lagu-lagu penuh cinta dan kegembiraan dalam acara Elvis and Country di hotel Prama Grand Preanger Bandung.

Lagu kenangan Can’t Help Falling Love seolah mengisyaratkan bahwa senada dengan lagu tersebut, cinta dari penggemar setia Elvis Presley, yang juga mendapat gelar sebagai King of Rock and Roll ini, tidak akan pernah bisa dihentikan walau seiring perkembangan zaman saat ini.

Tidak hanya lagu hits dari Elvis yang akan dibawakan nanti, lagu-lagu genre country pun akan tampil dan pertujukan Line Dance yang mengajak para penonton untuk menari dan menyanyi bersama, sambil menyantap nikmatnya hidangan all you can eat dinner buffet bersama sahabat dan juga pasangan.

Anda bisa langsung datang dalam acara Elvis and Country di Hotel Prama Grand Preanger Bandung.

Acara ini diadakan pada hari Sabtu, 30 Maret 2019, hanya IDR 150.000,-net per orang untuk reservasi dapat melalui whatsaap Tria di nomor +62 821-2021-3430 atau telepon 022 4231631.

PRAMA GRAND PREANGER BANDUNG

Prama Grand Preanger berdiri pada tahun 1929 dan saat ini telah memadukan keanggunan kolonial dengan fasilitas modern dan mewah hotel, setelah melalui proses revitalisasi di tahun 2013.

Letaknya di pusat kota dan dekat dengan berbagai lokasi menarik, pusat belanja, dan kawasan bisnis di Bandung.

Prama Grand Preanger saat ini dikelola oleh Aerowisata Hotels & Resorts di bawah PT Aerowisata, yang merupakan bagian dari keluarga Garuda Indonesia Group.

Saat ini Prama Grand Preanger memiliki total kamar 187, terbagi atas 82 kamar Superior, 50 Deluxe, 5 kamar Grand Deluxe, 20 kamar Executive, 22 Naripan Suite, 2 Asia-Afrika Suite, 5 Suite dan 1 kamar Presidential Suite.

Hasil dari revitalisasi adalah semua renovasi Executive room di Naripan Wing berubah menjadi Naripan Suite yang menjadi tampilan baru dari Prama Grand Preanger.

Di lantai 9 terdapat 3 kamar Suite dan 1 Presidential Suite yang dilengkapi dengan kaca jendela anti peluru.

Sedangkan area umum yang direnovasi adalah Lobby, Preanger Brasserie, Grand Ballroom dan Kolam Renang.

Semua renovasi dilakukan dengan tetap mempertahankan pola-pola art deco yang menjadi ciri khas Prama Grand Preanger.