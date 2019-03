Jadwal Liga Italia Sabtu hingga Senin Ini - Derby Milan Bakal Sengit, Juve Tanding di Markas Genoa

TRIBUNJABAR.ID - Liga Italia pekan ke-28 bakal menyajikan pertandingan-pertandingan menarik, salah satunya adalah AC Milan Vs Inter Milan.

Dikutip dari BolaSport.com, Liga Italia pekan ke-28 dimulai pada Sabtu (16/3/2019) dini hari WIB tadi antara Cagliari Vs Fiorentina.

Bermain di Sardegna Arena, Cagliari mampu mengatasi Fiorentina dengan skor 2-1. Gol-gol Joao Pedro (52') dan Luca Ceppitelli (66') hanya mempu dibalas oleh satu gol Federico Chiesa (88').

Di laga lain, Juventus yang sedang memuncaki klasemen bakal bertandang ke markas Genoa.

Kick off Laga Genoa Vs Juve akan dilaksanakan Minggu sore hari, yakni pukul 18.30 WIB.

Sementara, tim peringkat dua Napoli akan menghadapi Udinese pada Senin pukul 00.00 WIB.

Sajian utama Serie A pekan ini tentu ada pada Senin pukul 02.30 WIB dini hari. Kedua tim besar dari satu kota, Milan akan saling berhadapan di San Siro.

Laga Milan Vs Inter tentu akan menjadi pertandingan yang sengit lantaran mereka saat ini hanya terpaut satu poin saja.

Milan ada di peringkat 3 dengan 51 poin, sementara Inter tepat di bawahnya dengan 50 poin.

Berikut Jadwal Liga Italia pekan ke-28.

Sabtu (16/3/2019)

Cagliari vs Fiorentina - dini hari tadi (2-1)

Sassuolo Vs Sampdoria - 21.00 WIB

Minggu (17/3/2019)

SPAL Vs Roma - 00.00 WIB

Torino Vs Bologna - 02.30 WIB

Genoa Vs Juventus - 18.30 WIB

Atalanta Vs Chievo - 21.00 WIB

Empoli Vs Frosinone - 21.00 WIB

Lazio Vs Parma - 21.00 WIB



Senin (18/3/2019)

Napoli Vs Udinese - 00.00 WIB

Milan Vs Inter - 02.30 WIB

