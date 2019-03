Universitas Kristen Maranatha Silaturahmi ke Kantor Tribun Jabar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Universitas Kristen Maranatha yang diwakili Head of Community, Church, and School, Emmanuel Febiano Sigit, bersilaturahmi ke kantor redaksi Tribun Jabar, di Jalan Sekelimus Utara No 2-4, Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (15/3/2019).

Kedatangan pria yang akrab disapa Sigit itu disambut Pemimpin Perusahaan, Rahmi Khasya Sarini, didampingi Manajer Iklan, Dicky Hadian, dan Redaktur Agung Yulianto.

Sigit mengaku senang bisa berkunjung secara langsung dengan Tribun Jabar dan akan mengadakan pertemuan lanjutan.

Begitu juga dengan Rahmi atau yang akrab disapa Ami, yang turut senang bisa bersilaturahmi dengan Universitas Kristen Maranatha.

