Hasil Undian Perempat Final Liga Champions, Barcelona dan Manchester United Saling Bunuh

TRIBUNJABAR.ID- Sudah ada hasil undian perempat final Liga Champions di Nyon Swiss, Jumat (15/3/2019) pukul 18.00 WIB.

Dari hasil undian perempat final Liga Champions tersebut, Inggris dipastikan mengirim satu satu wakil di babak semifinal.

Itu lantaran ada satu laga di perempat final Liga Champions yang mempertemukan sesama wakil Inggris.

Dikutip dari laman resmi UEFA, hasil undian perempat final Liga Champions mempertemukan Tottenham Hotspur vs Manchester City.

Tiga wakil lain Inggris berhadapan dengan lawan-lawan dari negara berbeda.

Tiga partai lain adalah Ajax Amsterdam vs Juventus, Liverpool vs Porto, Barcelona vs Manchester United.

Pengundian di Nyon Swiss ini pun menentukan tim-tim yang berlaga di babak semifinal Liga Champions.

Di babak semifinal, pemenang Tottenham Hotspur vs Manchester City akan menghadapi pemenang Ajax Amsterdam vs Juventus.

Di laga lain, pemenang Barcelona vs Manchester United akan bersua pemenang laga Liverpool vs Porto.

Seperti diketahui, Inggris mengirimkan wakil terbanyak pada babak perempat final Liga Champions.

Empat klub lain yang lolos ke babak perempat final berasal dari negara yang berbeda yaitu Belanda, Italia, Spanyol, dan Portugal.

Laga leg pertama babak perempat final Liga Champions berlangsung pada 9 dan 10 April 2019.