Sempat Terganggu, Instagram dan Facebook Sudah Mulai Normal dan Dapat Diakses Kembali

TRIBUNJABAR.ID - Jejaring sosial Facebook dan Instagram dilaporkan mengalami gangguan skala global.

Pengguna Facebook dan Instagram mengeluh sama sekali tidak bisa menggunakan kedua platform tersebut.

Di Indonesia, Facebook dan Instagram mengalami gangguan sejak Kamis (14/3/2019) dini hari.

Aplikasi Facebook dan Instagram mulai normal dan dapat kembali diakses sejak pukul 09.30 WIB.

Namun, masih ada beberapa fitur yang tidak dapat digunakan secara normal.

Berdasarkan pantauan Tribun Jabar, aplikasi Facebook belum bisa menampilkan boks yang berfungsi mengunggah tulisan.

Foto yang akan diunggah pun belum bisa ditampilkan di halaman Facebook.

Sementara Instagram sudah kembali normal.

Pengguna dapat mengakses fitur Instagram Story, direct message, dan mengunggah konten baru.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.