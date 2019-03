Keren, Begini Kisah Inspiratif Para Entrepreneur Sukses di Ajang YES 2019

Pendiri KAHMI Preneur, Kamrussamad, Perry Tristianto (pengusaha lokal Rumah Susu, Floating Market, Rumah Sosis), Ruben Onsu (artis dan pengusaha kuliner), Sandiaga Uno ( tokoh entrepeneur nasional), Ria Ricis (content creator), dan Aditya Surya (dokter sekaligus penulis) berfoto bersama di ajang Bandung YES 2019, di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Jalan Taman Sari No 73, Minggu (10/3/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Peserta ajang Bandung Young Entrepreneur Summit 2019 ( Bandung YES 2019) mendapatkan berbagai cerita pengalaman menarik dari para entrepreneur sukses yang hadir sebagai pembicara.

Pembicara yang hadir adalah Sandiaga Uno ( tokoh entrepeneur nasional), Ruben Onsu (artis dan pengusaha kuliner), Perry Tristianto ( pengusaha lokal rumah susu, floating market, rumah sosis), Ria Ricis (content creator) dan Aditya Surya Pratama (dokter sekaligus penulis).

Di hadapan 6.000 peserta yang hadir di ajang YES 2019 ini Sandiaga Uno mengatakan untuk menjadi entrepreneur Ia harus memiliki tekad untuk bersaing dengan pebisnis lainnya.

"Saya harus berjuang jungkir balik untuk bisa bertahan hidup. Supaya usaha tak akan merasa sia-sia berikan 100 % energi cinta yang kalian punya," ujar Sandiaga Uno di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Jalan Taman Sari No 73, Minggu (10/3/2019).

Menurut Sandiaga Uno kegagalan bukanlah hal yang sia-sia justru sebagai entrepreneur harus melanjutkan kembali perjalanan untuk berkreasi dan berinovasi.

• Sandiaga Uno Berikan Kejutan, Menari Bersama Dancer Milenial di Ajang Bandung YES 2019

Pengalaman berwirausaha juga dibagikan oleh Perry Tristianto, Ia mengatakan justru bisa sukses karena dibantu oleh pelaku UKM.

"Saya dibantu oleh 140 UKM yang saat ini tersebar di seluruh usaha saya. Tanpa mereka saya pun tidak bisa seperti sekarang," ujar Perry.

Ia juga menyebutkan sebagai entrepreneur harus bisa berpikir out of the box.

"Saya senang menciptakan pasar, misalnya saha jangan jual kue di toko kue, buatlah pasar baru," ungkapnya.