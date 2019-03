Reino Barack-Syahrini Lagi Dimabuk Asmara, Reino Berani Blak-blakan Bilang 'I Love U'

TRIBUNJABAR.ID - Pasangan pengantin baru penyanyi Syahrini dan Reino Barack sedang dimabuk asmara.

Beberapa hari terakhir, sejoli itu menuliskan kata-kata romantis untuk satu sama lain setelah resmi menjadi suami - istri.

Jika sebelumnya Reino menggunakan kata kiasan, kali ini ia secara blak-blakan mengucapkan kata cinta untuk istrinya Syahrini melalui media sosial.

"“P.S. I love you” @princessyahrini," tulis Reino di akun Instagram-nya, @reinobarack, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (9/3/2019).

Reino juga memajang foto Syahrini yang mengenakan busana paduan gaya kebaya dengan kimono untuk acara lamaran mereka.

Syahrini dan Reino Syahrini terlihat tersenyum sambil memegang buket bunga mawar putih.

Hiasan tusuk kondek mewah pada rambutnya mempermanis penampilan pelantun "Sesuatu" itu. Sebelumnya, juga lewat posting-an di akun Instagram-nya, Reino menyebut bahwa Syahrini telah memberi makna pada cintanya.

"Love was just a word until you gave it a meaning @princessyahrini #ReinoBarack #SyahReino #EnergyOfAkad #Restu," tulisnya seperti dikutip Kompas.com, Selasa (5/3/2019).

Syahrini menikah dengan Reino Barack di Masjid Camii, Tokyo, Jepang, pada 27 Februari 2019 lalu. Pernikahan itu hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat kedua pengantin.

