Hari Ini 'Ahjusi' So Ji Sub Bakal Menyapa Penggemarnya di Indonesia, Sudah Siap Bertemu Si Ganteng?

So Ji Sub, aktor sohor dan senior Korea Selatan pemeran drama Terius Behind Me.

TRIBUNJABAR.ID - Tepat pada hari ini, Sabtu (9/3/2019) aktor Korea Selatan So Ji Sub bakal menyapa fan di Indonesia, dalam rangka acara fan meeting Asia Tour Hello di Balai Sarbini, Jakarta.

Adapun So Ji Sub mengaku tak sabar bertemu para penggemarnya di Indonesia.

Sebelum ke Jakarta, So Ji Sub sudah terlebih dulu mengunjungi penggemarnya di Taipei (Taiwan), China dan Kobe (Jepang), serta Bangkok (Thailand).

Di acara fan meeting sebelum Indonesia, pemeran Kim Bon dalam drama Terius Behind Me itu sudah terlebih dahulu memberikan sejumlah suguhan untuk para penggemarnya.

Nah, akankah ia melakukan hal yang sama saat fan meeting di Jakarta?

Simak tiga aksi menarik So Ji Sub dalam jumpa penggemar sebelumnya, dikutip tribunjabar.id dari Kompas.com:

1. Cover lagu

Pada 10 Februari 2019 lalu, So Ji Sub menampilkan "Love Scenario" yang dipopulerkan oleh boyband iKON saat fan meeting di Taipei.

Ji Sub juga menyanyikan ulang lagu "Can't Smile Without You" milik penyanyi Barry Manilow yang dirilis pada 1978.

2. Lagu orisinil