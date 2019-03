Bus Sakoci Sudah Punya STNK, Siap Mengantar Wisatawan Rekreasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Bus Wisata Saba Kota Cimahi (Sakoci) yang beberapa waktu lalu diluncurkan Pemerintah Kota Cimahi, akan beroperasi dalam waktu dekat.

Pasalnya, saat ini kelengkapan surat kendaraan semisal STNK telah diterbitkan pihak kepolisian, sejak Rabu (6/3/2019).

Bahkan bus ini juga sudah lolos uji KIR Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ruswanto, mengatakan bahwa saat ini secara keseluruhan, kelengkapan administrasi Bus Sakoci sudah lengkap, sehingga sudah bisa digunakan.

"Kalau kemarin kan bus ini masih bodong, karena belum terbit surat-suratnya," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kota Cimahi, Jumat (8/3/2019).

Menurutnya, Dishub dan Organda Kota Cimahi paling tertib administrasi untuk mengurus kelengkapan surat bus wisata hasil hibah dari Pemprov Jabar tersebut.

"Daerah lain juga kan punya bus wisata yang sama, kalau yang lain ada yang beroperasi tapi belum punya surat," kata Ruswanto.

Wakil Ketua Organda, Oland Siswanto, mengatakan bahwa Organda Kota Cimahi selaku pengelola bus wisata Sakoci, sudah selesai menyusun teknis penggunaannya dan akan terus menyosialisasikan keberadaan bus ini kepada masyarakat.

Terkait harga tiket atau tarif Bus Sakoci, menurutnya, penentuan harga tiket sudah berdasarkan hasil survei di lapangan, seperti survei ke Kota Bandung yang memiliki Bus Bandros.

"Harga tiket, disesuaikan berdasarkan hasil survei ke pengelola bus sejenis di daerah lain, kalau dibilang mahal itu kan relatif," kata Oland.

Ia mengatakan, tarif tersebut sudah tercatat dalam Perwal nomor 39 tahun 2018 tentang kendaraan wisata Kota Cimahi.

Untuk tarif single trip bagi penumpang umum yakni Rp 20 ribu untuk satu kali perjalanan, Rp 15 ribu untuk pelajar, dan untuk multiple trip atau one pass per satu hari perjalanan Rp 40 ribu per orang.

Sedangkan untuk tarif sewa, Rp 1.000.000 per delapan jam perjalanan satu hari. Namun apabila pengguna Sakoci melebihi waktu sewa akan dikenakan tarif sewa tambahan Rp 100 ribu.

