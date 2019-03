Tetap Bisa Chatting via WhatsApp, Meski Kuota Internet Habis, Gini Trik Mudahnya

TRIBUNJABAR.ID - WhatsApp bisa jadi aplikasi pesan instan yang Anda butuhkan setiap hari.

Namun, penggunaan WhatsApp bisa berjalan atas dukungan koneksi internet.

Nah, ternyata bisa lho mengakses WhatsApp meskipun tak memakai kuota internet.

Buat Anda yang kehabisan kuota internet bisa menggunakan cara yang satu ini.

Pertama, Anda perlu meng-instal aplikasi lain bernama Psiphon Pro.

Psiphon Pron merupakan aplikasi yang memberikan dukungan internet gratis.

Anda bisa mendapatkannya melalui PlayStore untuk pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS.

Setelah di-instal, Anda tinggal membuka aplikasi tersebut.

Saat membukanya, akan tampil pemberitahuan di layar ponsel.

Anda tinggal pilih 'Tunnel the Whole Device dan 'Tunnel Whole Device.

Setelah itu, Anda pun harus mencentang 'I trush apllication'. Kemudian tinggakl di klik, 'Ok'.

Setelah itu, masuklah ke menu options.

Di menu tersebut Anda perlu mencentang 'Tunnel whole device'.

Selanjutnya, Anda centang lagi 'Connect Throught an http proxy'.

Setelah itu, Anda klik pilihan 'use system network setting'.

Nah Anda bisa kembali dari menu itu, kemudian pilih negara mana yang akan dipakai untuk mengakses internet.

Anda bisa pilih negara Singapura untuk mendapatkannya.

Kemudian, Anda tinggal mengklik 'start'.

Tunggulah sampai akses internet itu bisa tersambung ke ponselmu.