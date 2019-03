Setelah Vakum Bertahun-tahun, Akhinya BBB Bakal Comeback Sebentar Lagi

TRIBUNJABAR.ID - Setelah hampir empat tahun vakum, grup musik BBB akan segera comeback ke industri musik.

Keputusan itu dibuat setelah mereka kembali berkumpul untuk membicarakan banyak hal.

Grup musik bentukan Melly Goeslaw dan Anto Hoed ini beranggotakan Dimas Beck, Raffi Ahmad, Ayushita, Laudya Cynthia Bella, dan Chelsea Olivia.

Lantaran hal itu, banyak penggemar yang menanti karya terbaru dari grup musik yang berdiri pada tahun 2006 lalu ini.

Namun, salah satu personelnya Dimas Beck masih enggan membeberkan alasan mereka bersatu kembali.

"Saya enggak bisa jawab (alasan BBB comeback) he he he," ucap Dimas singkat saat ditemui dalam sebuah acara di Mal Kota Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019) malam.

Menurut Dimas, kini para personel BBB telah lebih dewasa dalam menyikapi kesibukan masing-masing, sehingga ikatan antar personel tak lagi sebatas karena urusan pekerjaan.

"Aku rasa semakin dewasa kita, aku rasa harus bisa me-manage waktu, me-manage diri gitu, jadi semua yang sesuai saja gitu. Harus ada waktu istirahat, ada waktu untuk brainstroming, mau bikin apa, kegiatan apa yang positif," ucap Dimas.

Kendati sudah lama tak bersatu, Dimas menampik kabar bahwa hubungan antar personel BBB kurang terjalin dengan baik.

Meski jarang berkumpul, Dimas mengaku mereka masih tetap berkomunikasi walau hanya lewat telepon.

"Ya kalau sekarang mah orang sudah WhatsApp, ada grup, yang jauh rasa dekat, yang dekat ternyata sebenarnya ‘sudah lama juga ya enggak ketemu’ gitu. Tapi memang kalau ketemu ramai-ramai, memang agak jarang sih," ungkap Dimas.

