Kumpulan Ucapan Hari Raya Nyepi Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Kirim ke Keluarga dan Sahabatmu

TRIBUNJABAR.ID - Besok, Kamis (7/3/2019), umat Hindu akan menyambut tahun baru Hindu atau hari raya Nyepi.

Bagi umat Hindu, hari raya Nyepi merupakan hari yang penuh dengan kesunyian dan refleksi diri.

Hari raya Nyepi dirayakan pada hari pertama yang dihitung berdasarkan Kalendar Saka.

Di Indonesia, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan, hari raya Nyepi dijadikan sebagai salah satu hari libur nasional.

Nah, di Bali, perayaan hari raya Nyepi biasanya berlangsung selama beberapa hari.

Bagi Anda yang hendak mengucapkan selamat hari raya Nyepi kepada teman, sahabat, keluarga, atau bahkan orang terdekat, tak perlu bingung.

Dilansir TribunJabar.id dari laman parekampunginggris.co, Rabu (6/3/2019), berikut adalah ucapan hari raya Nyepi menggunakan bahasa Inggris, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia:

Ilustrasi kumpulan ucapan selamat Hari Raya Nyepi 2019 (mahoganyhotel.com via Tribun Travel)

1. Nyepi … returns to zero, away from the crowd, away from feelings of anger, envy, and envy, dives inward to find the identity, asks the deepest heart, and there is enlightenment, the Holy radiance of the Supreme “Congratulate Catur Brata Penyepian“.

Nyepi… kembali ke titik nol, jauh dari keramaian, jauh dari perasaan amarah, dengki, dan iri, menyelami diri untuk menemukan jati diri, bertanya pada hati yang paling dalam, dan disanalah ada pencerahan, sinar suci yang Maha Agung, “Selamat melaksanakan Catur Brata Penyepian”

2. Happy New Year Saka 1941, hopefully Hyang Widhi Wasa always delegate wara nugraha-HER to us all.