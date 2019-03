Harga Ayam Broiler Turun, Harga Ayam Ras Pedaging Layer Jantan Masih Aman

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS – Tidak seperti harga ayam ras pedaging broiler (BR) yang kini terjun ke titik nadir Rp 13.000 per kilogram, harga ayam ras pedaging layer jantan (pejantan) di tingkat peternak Ciamis justru aman bertahan di angka Rp 27.000 per kilogram. Sementara biaya pokok produksi (BPP) Rp 24.000 per kilogram.

“Harga pejantan (ayam ras pedaging layer jantan) masih aman, bertahan di angka Rp 27.000 per kilogram. Masih di atas BPP. Kalau BR (ayam ras pedaging jenis broiler) memang lagi ancur-ancuran,” ujar pengurus Kerukunan Perunggasan Priangan Timur, Komar, kepada Tribun Jabar Kamis (7/3/2019).

Persaingan pasar ayam pedaging layer jantan, kata Komar, tidak separah pertarungan pasar ayam pedaging BR.

Harga daging ayam BR sangat fluktuatif dengan elastisitas tinggi.

Jika stok naik, maka harga cepat turun, sebaliknya, ketika stok berkurang, harga langsung naik.

“Sementara harga layer jantan relatif stabil, tapi kadang jatuh juga,” katanya.

Ciamis, menurut Komar, yang juga pemilik Kawali PS tersebut, merupakan sentra produksi ayam pedaging layer jantan.

Setiap minggu, sekitar 500 ribu ekor ayam layer jantan diproduksi dari Ciamis. Pasar utamanya adalah Jabodetabek, terutama untuk memasok kebutuhan restoran, semisal rumah makan Padang, warung nasi, kuliner ayam bakar, ayam goreng, dan lain-lain.

Tata cara budidaya ayam ras pedaging layer jantan ini tidak jauh berbeda dengan ayam ras pedaging BR.