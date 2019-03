Trailer Season Terakhir Game of Thrones Resmi Akhirnya Dirilis, Simak di Sini

TRIBUNJABAR.ID - Pertempuran terakhir Westeros ditampilkan di trailer penuh Game of Thrones Final Season yang dirilis pada Selasa (5/3/2019).

Ya, trailer untuk musim terakhir Game of Thrones akhirnya rilis!

Dirilis Tribunnews.com dari Hollywood Reporter pada Rabu (6/3/2019), setelah berbulan-bulan terus memunculkan teaser-teaser ringan, HBO akhirnya meluncurkan full trailer resminya yang sangat dinantikan para penggemar.

Nasib apa yang menanti Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) dan sisanya ketika Game of Thrones Season 8 rilis pada tanggal 14 April 2019 mendatang?

Tentu kita masih harus bersabar untuk serial ini benar-benar rilis nantinya, tetapi penggemar sekarang dibuat menebak tentang apa yang akan terjadi melalui trailer terbaru ini.

Season terakhir Game of Thrones muncul dari benak pencipta, David Benioff dan Dan Weiss, keduanya disatukan untuk mengarahkan seri final.

Selain itu, veteran serial ini, David Nutter (The Rains of Castamere) dan Miguel Sapochink (Battle of the Bastards) bergabung dengan upaya mengarahkan musim terakhir.

Mengenai urutan pertempuran epik Sapochnik yang mengesankan, baik Benioff dan Weiss telah berjanji bahwa musim terakhir akan menjadi puncak pekerjaannya.

"Dalam hal ruang lingkup belaka, ada banyak di musim ini yang melampaui urutan 'Battle of the Bastards' begitu ahli diarahkan oleh Miguel Sapochnik," kata keduanya pada Hollywood Reporter saat diwawancara.

"Kita bisa mengatakan ini tanpa merasa buruk, karena sebagian besar juga secara ahli sutradara oleh Miguel Sapochnik," tambahnya.

"Kami selalu tahu ini harus menjadi cerita yang berakhir ketika tiba saatnya untuk mengakhiri, dan tida ada yang diseret sampai habis dipakai sambutannya," kata mereka.

"Kami tahu momen ini akan datang, tetapi masih tidak mungkin untuk mempersiapkan diri Anda sepenuhnya untuk itu. Kami sedang berurusan dengan itu sedikit demi sedikit saat kami menyelesaikan musim ini,"