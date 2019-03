Siaran Langsung Liga Champions di RCTI, Misi Sulit Manchester United di Markas PSG

TRIBUNJABAR.ID- Empat tim berusaha menyusul Ajax Amsterdam dan Tottemham Hotspur ke babak perempat final Liga Champions.

Mereka berebut tiket dalam pertandingan Paris Saint-Germain (PSG) vs Manchester United dan FC Porto vs AS Roma di leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Partai Paris Saint-Germain (PSG) kontra Manchester United nanti malam jadi siaran langsung RCTI, pemegang hak siar Liga Champions di Indonesia.

Deretan laga partai kedua babak 16 besar Liga Champions 2018-2019 sudah dimulai pekan ini

Untuk hari kedua pada Rabu (6/3/2019) malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB, ada dua laga yang dipertandingkan.

Di Portugal, FC Porto akan menghadapi AS Roma. Pada partai pertama lalu AS Roma unggul 2-1.

Lalu, di Prancis ada laga akbar yang mempertemukan Paris Saint-Germain (PSG) lawan Manchester United.

Pada pertemuan pertama, PSG menang dengan skor 2-0 meski berlaga di kandang Manchester United.

Laga leg kedua PSG kontra Manchester United akan disiarkan langsung oleh stasiun TV RCTI mulai pukul 02.30 WIB.

Sedangkan sepak mula dimulai pada pukul 03.00 WIB.

Berikut jadwal live RCTI untuk Liga Champions nanti malam, Kamis dini hari:

Paris Saint-Germain vs Manchester United (RCTI pukul 03.00 WIB)

FC Porto vs AS Roma (pukul 03.00 WIB)