Jadwal LIVE STREAMING All England di TVRI Mulai Petang Ini, Ada Marcus Gideon/Kevin Sanjaya

Pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, bereaksi setelah memastikan diri ke final All England 2018 dengan mengalahkan Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding (Denmark), 21-11, 21-19 pada laga semifinal yang berlangsung di Arena Birmingham, Inggris, Sabtu (17/3/2018).

TRIBUNJABAR.ID, BIRMINGHAM - Memasuki hari pertama turnamen All England Open 2019 atau All England 2019, Rabu (6/3/2019), simak prediksi Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Cheng/Zhang Nan berikut ini.

Laga All England 2019 sendiri dijadwalkan dimulai pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB.

Saksikan live steraming TVRI All England 2019 Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Cheng/Zhang Nan melalui link berikut ini.

Sebanyak delapan wakil Indonesia dijadwalkan bertanding di hari pertama All England 2019 yang bertempat di Arena Birmingham.

Dari delapan wakil Indonesia tersebut, nama Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo masuk dalam jadwal laga hari ini.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya akan berhadapan dengan ganda putra asal Tiongkok, Liu Cheng/Zhang Nan.

All England 2019 bukanlah pertemuan pertama antara keduanya.

The Minions telah bertanding melawan Liu Cheng/Zhang Nan total dalam enam pertandingan.

Lalu, bagaimana prediksi laga Marcus/Kevin vs Liu/Zhang kali ini?

Dari segi peringkat dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo lebih unggul ketimbang Liu Cheng/Zhang Nan.