Foto Terbaru Reino Barack dengan Syahrini, Mantan Luna Maya Itu Kini Berani Posting Pose Mesra

TRIBUNJABAR.ID - Setelah video lamaran, Reino Barack kini berani mem-posting foto mesra dengan Syahrini di Instagram.

Mantan Luna Maya itu baru saja mem-posting foto lamarannya dengan Syahrini, Selasa (5/3/2019).

Busana yang dikenakan Reino Barack dan Syahrini sama seperti dalam video lamaran mereka.

Pada foto terbarunya ini, penyanyi papan atas dan pengusaha ternama tanah air ini saling berdiri berhadapan.

Jaraknya terlihat lebih intim, sambil berpegangan tangan.

Dekorasi bunga-bunga menghiasi latar belakang pose mesra mereka.

"Love was just a word until you gave it a meaning @princessyahrini

#ReinoBarack

#SyahReino

#EnergyOfAkad

#Restu," tulis Reino Barack melalui keterangan foto.

Postingan foto Reino Barack dengan Syahrini. (Instagram/reinobarack)

Dalam hitungan menit, Syahrini pun menyusul membagikan potret yang serupa di Instagram.

"Menerima Kekurangan Dan Kelebihan Kamu InshaAllah @reinobarack #PrincesSyahrini

#SyahReino

#EnergyOfAkad

#Restu," tulis Syahrini melalui keterangan foto.

Postingan foto mesra Reino Barack dan Syahrini pun mendapatkan komentar dari netizen.