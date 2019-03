Foto-foto Pernikahan Kakak Maia Estianty, Cantik dan Tetap Awet Muda Mengenakan Gaun Pengantin

TRIBUNJABAR.ID - Kabar gembira datang dari keluarga besar Maia Estianty lantaran sang kakak, Pinky Evianty baru saja menikah.

Pinky Evianty yang merupakan kakak kandung Maia Estianty baru saja melangsungkan pernikahannya pada Minggu (3/3/2019) kemarin.

Sebelumnya, Maia bersama sang suami, Irwan Mussry dan kedua putranya, Al Ghazali dan Dul Jaelani naik pesawat jet pribadi untuk bertolak ke Surabaya pada Jumat (1/3/2019) lalu.

Rupanya kunjungan keluarga Maia Estianty ke kota Pahlawan itu tak lain untuk menghadiri hajatan besar keluarganya, yakni pernikahan Pinky Evianty.

Kabar pernikahan Pinky Evianty terungkap lewat postingan Instagram sang putri, Diandra Marsha Shafiera.

Melalui Instagram pribadinya @diandramarsha, keponakan Maia Estianty ini membagikan sejumlah potret pernikahan ibunda itu yang diketahui digelar di Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Surabaya, Jawa Timur.

Lewat unggahannya pada Minggu (3/3/2019), Diandra turut menuliskan pesan haru yang ia tujukan kepada Pinky Evianty.

"Terimakasih 19 tahun perjuangannya mam. Words couldn’t describe how happy I am on your new beginning, you deserve all the happiness in the world @pinkyevianty.

(Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa bahagianya aku di awal barumu. Kamu layak mendapatkan semua kebahagiaan di dunia @pinkyevianty)," tulisnya.

Keponakan Maia Estianty itu membagikan potret Pinky Evianty dalam balutan kebaya putih dengan aksen renda di sekelilingnya.