Wuling Luncurkan SUV Pertama 'Almaz' yang Siap Bertarung di Kelas Menengah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki tahun kedua kehadirannya di Bandung, produsen mobil Wuling Motors kian agresif menggarap pasar potensial yang ada di Indonesia.

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang sangat diandalkan wuling untuk meraih pangsa pasar besar penjualan produk kendaraan mereka.

Langkah besar yang dilakukan Wuling di tahun keduanya di Indonesia awal tahun ini adalah dengan meluncurkan kendaraan SUV dengan nama Almaz. Almaz adalah kendaraan jenis SUV pertama Wuling yang diproduksi untuk pasar Indonesia.

SUV ini diperkenalkan secara resmi di Bandung pada Jumat (1/3) dimana Bandung merupakan kota kedua setelah sebelumnya diluncurkan di Medan.

Berkolaborasl dengan PT Arista Jaya Lestari, Wuling meluncurkan Smart Technology SUV yang bertagline "Drive Unlimited Way".

SUV ini diperkenalkan dalam 6 pilihan wama yaknl Pristine While, Dazzling Silver, Aurora Silver, Starry Black, Burgundy Red, dan Carnelian Red yang mana harga yang ditawarkan on the road adalah Rp 324.800.000 untuk wllayah Bandung dan sekitarnya.

Sales Director Wulling Motors, Yedi Yunadi Sondy mengatakan bahwa Provinsl Jabar, khususnya Kota Bandung, merupakan salah satu wllayah dengan pasar otomotif yang berkembang di Indonesia.

"Maka dari itu kaml membawa Wuling Almaz untuk dlperkenalkan kepada para konsumen di Jawa Barat sebagai awal baru untuk pasar SUV di Tanah Air," kata Yedi.

Didukung oleh semangat ‘Drive ForA Better Life', kata Yedi, Wulling terus melakukan berinovasi untuk menghadirkan teknologl moderen dalam produk kendaraan mereka, termasuk Almaz, dengan harapan dapat memberikan pengalaman berkendara bagi penggunanya.