Syahrini Akhirnya Kabari Soal Pernikahannya, Disampaikan Langsung ke Hotman Paris, Ini Isi Pesannya

TRIBUNJABAR.ID - Artis cantik Syahrini akhirnya memberi kabar soal pernikahannya di Jepang.

Kabar mengenai pernikahannya tersebut langsung disampaikan Syahrini kepada Hotman Paris.

Diketahui, Hotman Paris yang menjadi pengacara langganan Syahrini, sebelumnya mengaku sama sekali tak mendapatkan undangan untuk menghadiri pernikahan di Jepang tersebut.

Ternyata, Syahrini yang seolah mengetahui keluhan Hotman Paris, langsung menghubungi pengacara nyentrik itu melalui aplikasi perpesanan instan WhatsApp.

Tak hanya memberi kabar soal pernikahannya, Syahrini juga meminta maaf karena telat memberikan respons.

“Halo akhirnya ada kabar subuh-subuh dari Princess Syahrini,” kata Hotman Paris dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, @hotmanparisofficial, dikutip TribunJabar.id, Minggu (3/3/2019).

Sambil menunjukkan layar ponselnya, Hotman Paris mengatakan bahwa Syahrini mengirimi pesan WhatsApp kepadanya saat pagi hari.

Kepada beberapa orang yang berada di sekelilingnya, Hotman Paris pun membacakan pesan WhatsApp dari Syahrini tersebut.

“Tadi pagi Syahrini WA Hotman Paris, inilah WA-nya Syahrini (menunjukkan layar HP) tadi pagi subuh dari Jepang,” katanya. Saya bacakan ya.”

“Bang, sabar ya, sorry slow response karena fokus pernikahan di Jepang, only for family aja dulu,” kata Hotman Paris membacakan pesan pribadi dari Syahrini.

Setelah membaca kabar pesan WhatsApp dari Syahrini, Hotman Paris melunak.