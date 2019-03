Mau Keliling Kota Cimahi Naik Sakoci Sambil Lihat Tempat Bersejarah? Anda Bisa Beli Tiketnya di Sini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Anda berminat berkeliling Kota Cimahi melihat tempat sejumlah bersejarah naik Sakoci?

Kepala Disbudparpora Kota Cimahi, Budi Raharja, mengatakan, ada dua paket yang disediakan untuk masyarakat yang akan menikmati bus wisata Kota Cimahi (Sakoci).

Ia mengatakan, dua paket tersebut yang pertama bus Sakoci hanya melintasi bangunan-bangunan bersejarah dan paket yang kedua bus ini bisa masuk ke dalam, tapi untuk saat ini hanya baru sebatas melintas saja.

"Nanti ada paket khusus yang bisa masuk ke dalam, tapi tentunya harus ada koordinasi lagi (dengan TNI) terkait pembahasannya," kata Budi Raharja saat ditemui peluncuran Sakoci di car free day, di Jalan Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Minggu (3/3/2019).

Untuk pembelian tiketnya, kata dia, pihak organda sudah menyiapkan selter di Alun-alun Kota Cimahi, sehingga masyarakat bisa langsung membeli di alun-alun.

Bus Sakoci saat diluncurkan di kegiatan car free day, Minggu (3/3/2019). (Tribun Jabar/Hilman Kamaludin)

Namun, kata Budi, saat ini daftar tunggunya sudah cukup banyak, sehingga pihak organda sebagai pengelola harus mengatur terkait penggunaan bus yang memiliki konsep art deco tersebut.

"Jadi Organda sudah mengatur, rombongan mana yang nanti akan berangkat pada hari Rabu," katanya.

Terkait fasilitas Budi mengatakan, saat ini sudah lengkap sesuai instruksi dari Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna.

Hanya saja pihaknya saat ini masih menunggu keluarnya surat-surat bus tersebut.

"Hari Rabu bisa keterima STNK. Kami harus mengikuti aturan sesuai prosedur, nantinya Sakoci ini pelat kuning bukan pelat merah atau pelat hitam," ucapnya.

Dalam Perwal Nomor 39 tahun 2018 tentang kendaraan wisata Kota Cimahi itu tarifnya disebutkan, untuk tarif single trip bagi penumpang umum yakni Rp 20 ribu untuk satu kali perjalanan, Rp 15 ribu untuk pelajar, dan untuk multiple trip atau one pass per satu hari perjalanan Rp 40 ribu per orang.

Sedangkan untuk tarif sewa, Rp 1.000.000 per delapan jam perjalanan satu hari. Namun apabila pengguna Sakoci melebihi waktu sewa akan dikenakan tarif sewa tambahan Rp 100 ribu.

