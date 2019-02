Bruno Mars Tanggapi Pembatasan Jam Tayang 17 Lagu Berbahasa Inggris, Begini Jawaban KPID Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bruno Mars ikut membuka suara karena lagunya yang berjudul That's What I Like dan Versace On The Floor dinilai sebagai lagu yang bermakna konten dewasa sehingga jam tayang lagunya dibatasi.

Tanggapan Bruno Mars ini muncul setelah Ia meretweet twitter Time yang memberitakan soal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat membatasi 17 lagu yang harus tayang pada jam malam yaitu 22.00-03.00 WIB.

Dalam cuitan di media sosial Twitternya Bruno Mars mengatakan "Dear Indonesia saya memberikan kalian lagu hits Nothin On You", “Just The Way You Are", & “Treasure”. Jangan samakan saya dengan penyimpangan seksual itu,"ujar Bruno Mars pada akun Twitternya.

Selain mempertanyakan akan lagu miliknya, Bruno Mars juga mempertanyakan lagu Ed Sheeran yang berjudul 'Shape Of You' yang masuk dalam daftar lagu yang dilarang.

I’m in love with the shape of you? Serius @edsheeran? Kamu monster! & jangan buat saya menyebut “Thinking Out Loud". Apakah kamu tidak malu?"

Bruno Mars tampak menggunakan bahasa satir untuk mempertanyakan apa yang baru saja Ia baca.

"Lagu saya pernah meledak di Indonesia. Lalu kini Ed Sheeran dengan liriknya yang menyimpang membuat kami semua dalam masalah! Terima kasih Ed" tulis Bruno Mars.

Dari 17 lagu yang masuk ke dalam daftar, penyanyi Indonesia Agnez Mo ft Chris Brown dengan judul Overdose juga masuk dalam kategori konten dewasa.

Sebelumnya Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah menegaskan pihaknya tidak melarang adanya pemutaran lagu berbahasa Inggris, hanya pembatasan.