Bruno Mars Protes, Ada Dua Lagunya yang Dibatasi Jam Tayangnya di Jabar, Bawa-bawa Nama Ed Sheeran

TRIBUNJABAR.ID - Kebijakan pembatasan waktu penyiaran dan penayangan beberapa lagu-lagu berbahasa Inggris oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mendapatkan protes dari beberapa musisi, kali ini giliran penyanyi kelas dunia Bruno Mars yang turut menanggapi.

Untuk diketahui, ada beberapa lagu Bruno Mars yang masuk ke dalam daftar lagu berbahasa Inggris yang dibatasi waktu penayangan dan penyiarannya di lembaga-lembaga penyiaran di Jawa Barat.

Lagu Bruno Mars yang dibatasi waktu penyiaran dan penayangannya di Jawa Barat itu adalah "That's What I Like" dan "Versace on the Floor".

Protes Bruno Mars itu dilayangkan melalui akun Twitter-nya, @BrunoMars.

"Dear Indonesia, I gave u the wholesome hits “Nothin On You,” “Just The Way You Are,” & “Treasure.” Don’t lump me in with that sexual deviant (Kepada Indonesia, saya memberi kalian lagu-lagu hits (seperti) “Nothin On You", “Just The Way You Are", & “Treasure”. Jangan samakan saya dengan penyimpangan seksual itu)," tulis Mars dalam akun Twitter-nya, @BrunoMars, seperti dikutip Tribunjabar.id, Kamis (28/2/2019).

Adapun di cuitan sebelumnya, Bruno Mars turut me-retweet tulisan TIME yang memang memberitakan soal pembatasan waktu penyiaran dan penayangan lagu-lagu berbahasa Inggris tersebut.

Cuitan Bruno Mars. (Istimewa (Twitter).)

Di retweet-an itu, Bruno Mars juga menuliskan candaan berbau sarkasme.

Bruno Mars bahkan membawa-bawa nama rekannya sesama musisi, Ed Sheeran.

Di daftar pembatasan itu, lagu Ed Sheeran berjudul "Shape of You" juga masuk.

"I was poppin in Indonesia! Then here comes @ edsheeran with his sick, perverted lyrics, gettin us all pinched! Thanks Ed. Thanks a lot (Lagu) saya pernah "meledak" di Indonesia. Lalu kini datang Ed Sheeran bersama liriknya yang sakit menyimpang, membuat kami semua dalam masalah! Terima kasih, Ed)," tulis Bruno Mars.