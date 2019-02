Andai Jadi Presiden, Jerinx SID Berjanji Bakal Melegalkan Ganja dan Menghapus Kolom Agama di KTP

TRIBUNJABAR.ID - Musisi asal Bali yang tergabung dalam band Superman Is Dead atau SID, I Gede Ari Astina, yang akrab disapa Jerinx membuat sebuah cuitan kontroversial di akun Twitter pribadinya.

Pada cuitan Jerinx SID di Twitter, ia mempublikasikan beberapa isi pada transkrip wawancaranya dengan sebuah media daring atau media online.

Salah satunya dalam transkrip wawancara Jerinx SID bersama media daring itu, ada pertanyaan tentang seandainya ia menjadi presiden, maka apa hal yang akan dilakukannya.

Adapun Jerinx SID menjawab, ia akan melegalkan ganja dan yang kedua hapuskan kolom agama di KTP.

"Legalkan ganja dan yang kedua hapuskan kolom agama di KTP," tulis Jerinx SID di akun Twitter pribadinya, Selasa (26/2/2019).

Selain itu, Jerinx SID pun mengembangkan pernyataannya soal ganja dengan mengutarakan pendapatnya di Instagram.

Menurut Jerinx SID, Ganja merupakan bagian dari kebutuhan medis.

"Ini mungkin terdengar bagai lelucon to some of you, but... facts are:

1. Ganja sangat berguna bagi kebutuhan medis, ratusan riset kredibel menghasilkan rujukan yg sama. Di banyak negara maju ganja sudah dilegalkan dengan alasan medis. Di Asia, Thailand sudah memulainya. Jika bisa sembuh dengan obat organik kenapa harus memperkaya mafia medis yg sudah mega kaya raya?

.



2. Tidak ada orang yg meninggal karena ganja. Justru banyak penderita cancer, depresi, dll yg sebenarnya bisa diobati dengan ganja malah menemui ajal karena dipaksa mengkonsumsi obat-obatan non-organik. Kalau gula, rokok dan alkohol yg notabene membunuh ratusan jiwa per menit saja legal, kenapa ganja tidak?

.

3. Indonesia butuh lebih banyak perempuan chubby, curvy dan berisi ," tulis Jerinx SID, Rabu (27/2/2019).

(Tribun Jabar/Fauzie Pradita Abbas)