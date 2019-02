AHF Indonesia Kampanyekan Pencegahan HIV/AIDS bagi Kelompok Berisiko Tinggi 

Tes HIV menjadi salah satu kegiatan dalam kampanye pencegahan HIV/AIDS “Always in Fashion” oleh AHF Indonesia beserta mitra kerjanya.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Tingginya temuan kasus HIV/AIDS akibat hubungan seksual berisiko menjadi perhatian sejumlah pihak di Indonesia. Kampanye pencegahan HIV/AIDS dengan menyasar kelompok berisiko tinggi perlu terus digencarkan.

Selain mengajak masyarakat menghindari perilaku seks tidak aman, upaya lain yang perlu dilakukan adalah mempromosikan pentingnya kondom pada hubungan seksual yang berisiko.

Menggunakan kondom adalah salah satu cara mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS bagi mereka yang sering berganti-ganti pasangan seks.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), sebuah organisasi AIDS internasional mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan atas perilaku seksual yang berisiko tertular HIV.

Melalui kegiatan bertajuk “Always in Fashion”, AHF Indonesia menggelar kampanye pencegahan HIV/AIDS dengan menyasar kelompok berisiko tinggi tertular HIV/AIDS di Triple Nine Bar and Lounge Jakarta, Jumat (22/2/2019) lalu.

• Reino Barack yang Nikahi Syahrini Bukan Sembarang Orang, Pebisnis Turunan Hartawan, Pencipta BIMA-X

• Menteri Susi Pudjiastuti Tantang Hamish Daud dan Ancam Tenggelamkan

Edukasi tentang HIV/AIDS dilakukan AHF Indonesia beserta mitra kerjanya di Triple Nine Bar and Lounge Jakarta, Jumat (22/2/2019). (Istimewa)

Acara yang bertepatan dengan International Condom Day (ICD) 2019 ini dilakukan untuk memberi edukasi tentang HIV/AIDS dan tes HIV, yang dikemas dengan acara hiburan, terutama bagi komunitas penikmat hiburan malam.

Sebagai daya tarik acara ini akan menghadirkan perpaduan edukasi pencegahan HIV/AIDS dan entertaining event melalui DJ dan dancing performers.

Acara yang dihadiri ratusan pengunjung ini digelar melalui kerja sama dengan sejumlah mitra kerja AHF Indonesia yaitu Yayasan Karisma, PKBI Jakarta dan Yayasan Layak.

“Kami melihat sebagian masyarakat masih ada yang berperilaku berisiko dengan sering membeli seks atau berganti-ganti pasangan seksual. Kepada mereka, kami ingin ingatkan agar selalu menggunakan pengaman seperti kondom tapi hal ini harus dilakukan tepat sasaran,” ujar Riki Febrian, Country Program Manager AHF Indonesia.

Lebih jauh, Riki juga mengingatkan bahwa tidak berhubungan seks yang berisiko harus tetap dikedepankan. “Tentu saja, sebaiknya masyarakat tidak berperilaku seks berisiko. Setia pada pasangan. Itu yang utama,” ujarnya.