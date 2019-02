Lagu Berbahasa Inggris Dibatasi, Bagaimana Nasib Radio di Bandung? Ini Tanggapan Manajemen Radio

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan lagu berbahasa inggris.

Jika hanya dibaca sepintas, mungkin Anda akan berpikir kenapa lagu Bahasa Inggris harus dibatasi?

Surat edaran tersebut dimaksudkan pembatasan lagu yang memiliki lirik berkonotasi negatif.

Surat edaran tersebut berisi 11 poin dan menyebutkan KPID Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu berbahasa Inggris yang bermuatan cabul, seks, mengesankan aktivitas seks, lirik yang dapat menjadikan perempuan sebagai obyek baik dalam bentuk lagu, video klip, atau sejenisnya hanya dapat disiarkan pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah Jawa Barat dalam klasifikasi waktu dewasa mulai pukul 22.00 WIB hingga 03.00 WIB.

Surat edaran pembatasan lagu bahasa Inggris ini sudah diterima oleh beberapa radio di Bandung, semisal Ardan Radio dan Urban Radio.

Kedua radio lokal Bandung itu memiliki persentase penyiaran lagu 70% berbahasa Indonesia dan 30% lagu berbahasa asing.

Program Manager Ardan Radio, Peter, mengatakan bahwa Radio Ardan sudah menjalankan sesuai aturan.

"Lagu bahasa Inggris di sini (surat edaran) adalah lagu yang memiliki muatan konten negatif, menghindari kata-kata kasar dan pengertian kasar," ucap Peter saat dihubungi Tribun Jabar melalui pesan singkat, Selasa (26/2/2019).

Beberapa lagu Inggris memiliki kata kasar akan dibatasi pemutarannya.

"Biasanya kata 'f******' dihilangkan, khusus untuk diputar di radio dan ada lagu yang radio edit," ucap Peter.

Hal serupa juga disebutkan oleh bagian promosi Urban Radio, Fajar Siftiandini.

"Lagu bahasa Inggris itu (dalam surat edaran KPID), hanya untuk lagu yang bermuatan konten negatif saja. Misalnya ada lagu yang kurang sopan, bisa disimpan di jam 10 malam," ucap Fajar saat dihubungi Tribun Jabar.

Fajar memberikan contoh pada penggalan lirik lagu Ariana Grande - Thank You Next menyebutkan "I'm so f****** grateful for my ex", maka kata kasar tersebut akan di sensor.

"Jadi enggak apa-apa diputar saat siang hari karena Urban sudah mulai menyensor kata-kata kasarnya," ucapnya.

