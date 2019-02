Rusnandar Harap Anaknya yang Tenggelam di Sungai Cikapundung Segera Ditemukan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, DAYEUHKOLOT- Ketika libur sekolah, Muhammad Rizal (16) berenang bersama teman-temannya di Sungai Cikapundung.

Nahas, Rizal tenggelam dan terbawa arus Sungai Cikapundung yang bermuara ke Sungai Citarum.

Peristiwa tersebut terjadi di RT 01/01 Kampung Babakan Leuwibandung, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Senin (25/2/2019) sekitar pukul 14.30 WIB.

"Iya dia lagi libur dua hari jadi lagi ada di rumah. Katanya ada TO (try out) kelas 3 sampai Selasa," ujar ayah korban Rusnandar (48) di lokasi.

Menurutnya Reza tercatat sebagai pelajar kelas X di satu SMK di Buahbatu, Kota Bandung. Rizal merupakan anak ke 3 dari lima bersaudara.

"Tadi dia makan terus keluar lagi ada dua jam di rumah. Terus keluar tapi enggak bilang apa-apa, enggak bilang mau renang. Setelah setengah jam ada yang ke rumah katanya titeuleum (tenggelam) saya langsung ke sini (TKP)," katanya.

Sambil menahan tangis, Rusnandar berharap anaknya segera ditemukan.

"Iya pokoknya saya ingin anak saya ditemukan dulu sekarang mah," katanya.