Mengapa di Waktu Kerja Kita Gampang Lapar? Simak Penjelasannya di Sini

TRIBUNJABAR.ID - Salah satu penyebab hilangnya konsentrasi saat sedang bekerja adalah rasa lapar. Padahal, satu jam sebelumnya kita baru saja makan siang, tapi perut sudah meronta-ronta minta diisi.

Seringkali juga pada hari kerja rasa lapar lebih sering datang dibanding ketika akhir pekan. Akhirnya kita pun lebih sering ngemil di kantor.

Hal itu juga terungkap dari data Centre for Disease Control and Prevention, AS yang menemukan bahwa rata-rata orang mengkonsumsi sekitar 1.300 ektra kalori dari makanan seperti pizza, kue, soda, hingga biskuit, di waktu kerja.

Jumlah kalori ekstra tersebut sama dengan jumlah kalori sehari penuh. Jangan heran jika tiap tahun lingkar pinggang terus bertambah.

Sering lapar itu bukan alasan, kok, setidaknya ini adalah beberapa alasannya:

1. Bosan

Salah satu alasan umum seseorang makan tanpa merasa lapar adalah karena mereka bosan.

Waktu sepanjang hari yang dihabiskan di kantor dan di depan komputer seringkali membuat kita jenuh. Ketika kejenuhan tersebut menggiring kita ke kebiasaan makan tanpa berpikir, strategi menguranginya adalah dengan mengatur waktu makan yang terstruktur.

Selanjutnya, jangan biasakan menyimpan camilan di meja kerja. Sebab jika kamu melihatnya, ada kecenderungan kamu akan memakannya.

Cari alternatif lain ketika sedang bosan, misalnya berjalan-jalan ke taman di sekitar kantor atau mendengarkan musik favorit.