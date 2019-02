Bak Jadi Detektif, ARMY Diajak Temukan Puzzle untuk ARMYPEDIA, 2.080 Teka-teki BTS Harus Dibuka

TRIBUNJABAR.ID - Penggemar BTS atau ARMY seperti dimanjakan oleh Big Hit Entertainment, agensi yang menaungi boyband idola mereka.

Setelah meluncurkan make up line BT21, buku The Notes, dan webtoon Save Me, Big Hit Entertainment meluncurkan ARMYPEDIA.

ARMYPEDIA adalah ensiklopedia online yang menyimpan perjalanan karier BTS dari debut, 13 Juni 2013, hingga 21 Februari 2019.

Perjalanan karier tersebut disimpan berdasarkan tanggal terjadi yang disebut puzzle.

Namun, ARMYPEDIA bukan ensiklopedia biasa, karena para ARMY harus terlibat di dalamnya.

Semua puzzle mengenai BTS tidak akan terbuka sebelum ARMY sendiri yang membukanya.

Di dalam ARMYPEDIA terdapat 2.080 puzzle.

Untuk membuka puzzle di ARMYPEDIA, ARMY harus mencari barcode yang disebar di seluruh dunia bak detektif.

Halaman depan ARMYPEDIA (armypedia.net)

Barcode-barcode itu mengacu pada sebuah tanggal selama perjalanan karier BTS.

ARMY dapat men-scan barcode tersebut, lalu akan muncul kuis yang harus dijawab untuk membuka puzzle.