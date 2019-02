Galeri 24 Menjadi Alternatif Masyarakat untuk Berinvestasi, Masuki 2019 Makin Gencar Sosialisasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -- Memasuki penghujung bulan kedua 2019, PT Pegadaian Galeri Dua Empat (Galeri 24) semakin gencar melakukan ekspansi bisnis secara masiv dalam memperkenalkan diri ke masyarakat mengenai bisnis Galeri 24.

Galeri 24 adalah anak perusahaan dari PT Pegadaian (Persero) yang fokus terhadap penjualan logam mulia, perhiasan emas dan batu mulia.

Salah satu even yang saat ini digelar oleh Galeri 24 adalah Galeri 24 Jewelry and The Gade Coffee & Gold Fair bersama sejumlah brand perhiasan di antaranya UBS, Lotus, HWT, dan Hala Gold.

Kegiatan ini sekaligus menandai momentum peresmian Distro Pungkur.

Acara ini berlangsung pada Jumat dan Sabtu 22-23 Februari 2019 mulai pukul 09.00-18.00 di PT Pegadaian Kanwil X, Jalan Pungkur No.125 Bandung.

Distro Pungkur Galeri 24 merupakan salah satu Distro Premium yang berlokasi di Bandung.

Distro ini terletak di lokasi yang sangat mudah dijangkau dan menjual beraneka ragam perhiasan emas cantik dan logam mulia.

Direktur Utama PT Pegadaian Galeri 24, Arifmon mengatakan, sebagai anak perusahaan Pegadaian yang khusus melakukan ekspansi bisnis di bidang perdagangan emas, galeri 24 memiliki tiga lini bisnis yaitu emas batangan, perhiasan serta batu mulia.

"Adapaun tujuan didirikan Pegadaain Galeri 24 yaitu ingin menjadi leading company dalam penjualan perhiasan di Indonsiea," kata Arifmon di sela launching Pegadaian Galeri 24 di Kantor Pegadaian Pungkur, Jumat (22/2/2019).