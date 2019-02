Peringati Hari Dilan, Pemain Film Dilan 1991 Keliling Mall di Bandung, Catat Jadwalnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hari Dilan telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yaitu pada 24 Februari 2019.

Pada Hari Dilan juga akan digelar gala premier film Dilan 1991 yang telah dinantikan oleh penontonnya.

Bahkan di penjualan tiket online, tiket bioskop film Dilan 1991 yang dijual khusus dengan harga Rp 10 ribu telah ludes terjual habis.

Di Hari Dilan, para pemain film Dilan 1991 pun akan meramaikan lima bioskop yang ada di Bandung dan menyapa setiap penonton yang telah hadir menonton film Dilan 1991.

Para pemain film Dilan 1991 tersebut di antaranya Iqbal Ramadhan, Vanesha Prescilla, Ira Wibowo, dan lain-lain.

Berdasarkan informasi yang didapat Tribun Jabar dari rumah produksi film Max Pictures, berikut jadwal meet and greet pemain film Dilan 1991, Minggu (24/2/2019).

09.00 WIB : Meresmikan Taman Dilan di Saparua

10.00 WIB : Proses pelepasan konvoi Dilan bersama 1000 motor dan sepeda

11.30 WIB :Meet and Greet Pemain Film Dilan 1991 di Cihampelas Walk

14.00 WIB : Meet and Greet Pemain Film Dilan 1991 di CGV BEC

15.30 WIB : Meet and Greet Pemain Film Dilan 1991 di Cinemax XX Istana Plaza

17.00 WIB : Meet and Greet Pemain Film Dilan 1991 di 23 Paskal

18.30 WIB : Meet and Greet Pemain Film Dilan 1991 di Miko Mall.

Bagi Anda yang memiliki urusan penting di Hari Minggu, sebaiknya hindari jalan menuju mall yang ada di jadwal tersebut, karena acara diprediksi dipenuhi banyak orang.

