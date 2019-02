Keluarga Besar Syahrini Ketahuan Berangkat ke Jepang, Benarkah Syahrini Akan Dinikahi Reino Barack?

TRIBUNJABAR.ID - Ibunda dan adik penyanyi Syahrini, Wati Nurhayati dan Aisyahrani, bertolak ke Tokyo, Jepang, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, pada Kamis (21/2/2019).

Dalam tayangan Silet yang diunggah ke saluran YouTube Cumicumi pada Jumat (22/2/2019), terlihat mereka tiba di Terminal 3.

Kepada pewarta, Aisyahrani atau Rani mengungkap bahwa mereka berangkat bersama puluhan kerabat keluarga lainnya.

"Doain saja, aku minta doanya. Ini sekeluarga, ada 20 orang," kata Aisyahrani, seperti dikutip Kompas.com, Jumat sore.

Namun, Aisyahrani atau Rani tak mengungkap secara gamblang tujuan mereka beramai-ramai ke Tokyo.

Saat ditanya mengenai keberangkatan itu berkait kabar pernikahn Syahrini dan Reino di Negeri Sakura atau tidak, Rani hanya meminta doa.

"Pemirsa kok tahu aja (kami di bandara). Kami mau... doain ya, he he he. Doakan pemirsa, semoga ini yang terbaik," ujarnya.

Beberapa hari terakhir, santer terdengar kabar bahwa Syahrini dan Reino akan menikah di Tokyo pada akhir Februari ini.

Sama seperti Rani, ibunda Syahrini juga tak mengelak maupun membenarkan rumor rencana pernikahan anaknya dan Reino.

"Doain aja ya," ujar Wati.

Saat kembali ditanya maksud keluarga besar Syahrini berangkat ke Jepang, lagi-lagi ibunya hanya meminta doa.

"Kami kan mau jalan, mohon doanya saja. Buat kelancaran untuk semuanya," ungkap Wati.

Menurut kabar, pernikahan Syahrini dan Rheino akan digelar di Masjid Camii, Tokyo, Jepang, pada 27 Februari 2019 mendatang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Ibu, Adik, dan 18 Anggota Keluarga Syahrini Bertolak ke Jepang"