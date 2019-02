Zara Leola Rilis Single 'Thank You', Lagu Ucapan Terima Kasih kepada Orang Tua

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Penyanyi remaja berbakat, Zara Leola, kembali mengeluarkan single terbarunya yang berjudul 'Thank You'.

Single tersebut menceritakan tentang rasa terima kasih seorang anak atas kebaikan dan kasih sayang orang tuanya.

"Lewat single ini, aku ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada papa dan mama yang telah membimbing serta mewujudkan cita-cita menjadi seorang penyanyi," ujar Zara Leola dari rilis Musica Studio yang diterima Tribun Jabar, Rabu (20/2/2019).

Zara Leola juga ingin mengajak para pendengarnya untuk selalu menghargai orang tua.

"Pesan lainnya yang ingin disampaikan lewat lagu ‘Thank You’ ini adalah tanpa orang tua kita bukanlah siapa-siapa. Sebab, orang tua lah yang telah mengajari kita arti hidup sesungguhnya," kata Zara Leola.

• Foto-foto Penari Cantik Asal Thailand di Tabur Bunga di Bekas TPA Leuwigajah Kota Cimahi

• Nani Suriani, Petugas Kebersihan di Kota Bandung Ini Kampanyekan Peduli Sampah dengan Cara Unik

Nutyas Surya Gumilang, selaku penulis lirik Thank You, mengatakan proses pembuatan lirik lagu hingga take vocal pada single tersebut rampung selama seminggu.

"Selama take vocal, Zara tidak merasa kesulitan sama sekali bahkan tidak hambatan lainnya. Menurut saya lagu tersebut merupakan ungkapan isi hati Zara yang mendalam untuk kedua orang tuanya," kata Nutyas yang akrab disapa NSG.

NSG menambahkan, keseluruhan lirik dari Single Thank You ini menggunakan bahasa Inggris yang mudah dimengerti oleh pendengar.

"Liriknya banyak kata-kata I just wanna say thank you mommy and daddy, pasti semua orang mengerti makna dari lirik lagunya. Nada lagunya bernuansa ceria dan juga nge-beat, sehingga asyik untuk didengar bagi anak-anak remaja masa kini," ujar NSG.

Single Thank You telah dirilis sejak 15 Februari 2019, dan bisa dinikmati diseluruh digital streaming platform.

Bagi kamu yang penasaran seperti apa lagunya, silakan klik link berikut ini : https://youtu.be/ZdnxVXZsLuY