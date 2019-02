Viral Video Leeteuk Super Junior Tiba di Indonesia, Datang Sendiri Tanpa Member Suju Lain

TRIBUNJABAR.ID - Leader boyband Super Junior, Leeteuk, terlihat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (20/2/2019) malam.

Dari bebebrapa video amatir yang beredar di media sosial, tampak Leeteuk yang mengenakan hoodie abu-abu dan topi putih serta menggandeng ransel hitam, berjalan keluar bandara.

Ia terlihat melangkahkan kaki dengan santai sambil didampingi petugas keamanan dan beberapa orang lain. Sesekali bahkan ia melihat ke penggemar yang merekamnya lalu menganggukkan kepala dengan sopan.

Video-video dari beberapa angle atau sudut itu juga memperlihatkan Leeteuk yang tak jarang tersenyum ramah ke para penggemar yang mengikuti seraya mengambil gambarnya.

Leeteuk kemudian berjalan ke arah mobil sejenis mini bus berwarna silver yang sudah menantinya di depan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

"190220 Leeteuk @xxteukxx Arrived in Jakarta. Thank you for notice me My Leadernim," tulis seorang pengguna Instagram yang merekam kedatangan Leeteuk.

Sebelumnya pada Selasa malam, Leeteuk mengabarkan melalui akun Instagram-nya bahwa dia bakal berangkat ke Indonesia.

"Aku akan berangkat dan pulang dengan selamat dari #Indonesia," tulis Leeteuk dalam bahasa Korea yang sudah diterjemahkan.

Ia juga mengunggah foto kertas yang bertuliskan "Solo". Rekan segrupnya, Kim Heechul, lalu berkomentar dengan menyebut "Indonesia keren!!".

Namun, Eunhyuk "Super Junior" menulis dan menyebut Leeteuk melakukan spoiler. Kini, postingan itu telah dihapus dari akun Instagram Leeteuk.

Belum diketahui pasti tujuan Leeteuk datang sendiri tanpa member Super Junior yang lain ke Indonesia.

Spekulasi yang beredar di antara penggemar, Leeteuk akan bertandang ke kantor perwakilan agensinya, SM Entertainment, yang berlokasi di fX Lifestyle Sudirman, Jakarta Selatan.

Selain itu, hari ini ada agenda penandatangan kerja sama antara salah satu stasiun televisi swasta Indonesia dengan SM Entertainment. Diduga Leeteuk akan hadir di sana, namun belum ada konfirmasi resmi.