Trio Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+, dan Galaxy S10e Dirilis, Nih Bocoran Harga & Spesifikasinya

TRIBUNJABAR.ID - Dalam sebuah acara yang digelar di Bill Graham Civic, San Francisco, AS, Rabu (20/2/2019), ponsel keluarga Samsung Galaxy S10, di antaranya Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, dan Samsung Galaxy S10e resmi diperkenalkan.

President and Head of IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics, DJ Koh mengatakan, trio Samsung Galaxy S10 bisa dipesan mulai 22 Februari 2019 dan akan diterima pemesan awal Maret 2019.

Smartphone keluaran Samsung yang satu ini memang jadi gadget yang ditunggu-tunggu, pasalnya, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, dan Samsung Galaxy S10e memang punya spesifikasi yang mentereng.

Tribun Jabar akan merangkum spesifikasi dan harga dari Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, dan Samsung Galaxy S10e, yang dilansir dari Kompas.com dan TabloidPulsa.co.id, simak selengkapnya:

1. Spesifikasi Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 ini dilengkapi layar 6,1 inci.

Seperti Samsung Galaxy S10+, Galaxy S10 dilengkapi panel Dynamic AMOLED yang ditambah dengan pemindai sidik jari ultrasonik.

Untuk keperluan memotret, Samsung Galaxy S10 dilengkapi kamera selfie yang merupakan kamera tunggal dengan resolusi 10MP.

Kamera ini memiliki kemampuan merekam video 4K.

Di sisi belakang, kamera utama ponsel ini identik dengan yang dimiliki Samsung Galaxy S10+, yaitu tiga kamera utama di sisi belakang dilengkapi dengan fitur dual OIS, masing-masing 12MP (ultra wide 77°) dengan kapabilitas dual-pixel autofocus dan dual aperture (F/1.5 dan F/2.4), sensor 12MP (telephoto) dan 16MP (ultra-Wide 123°).