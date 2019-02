Bus Sakoci Akan Dikelola Oleh Organda Kota Cimahi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi, Budi Raharja, mengatakan pemilik bus Saba Kota Cimahi (Sakoci) yang sebenarnya adalah Organda Kota Cimahi.

Atas hal tersebut, kata Budi Raharja, operator dan pengelola Sakoci sepenuhnya oleh Organda, tapi untuk rute yang akan dilewati, harus sesuai dengan hasil kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kota Cimahi dan Disbudparpora.

"Jadi saya berharap ada operator yang mengurus dan mengelola wisata tersebut. Tapi keputusan tetap akan dikembalikan pada Organda karena mereka yang memiliki Sakoci," ujar Budi Raharja saat ditemui seusai rapat koordinasi kegiatan tradisi Kawin Cai se-Nusantara di Kantor Pemkot Cimahi, Kamis (22/2/2019).

Menurutnya, apabila bus Sakoci sepenuhnya dikelola oleh Disbudparpora, pihaknya tidak akan sanggup karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Tapi saat ini Pemerintah Cimahi lagi membuat peraturan wali kota (perwal) terkait oprasional Sakoci, tapi dalam perwalnya tidak membahas adanya perjanjian khusus antara pihak dinas dan Organda," katanya.

Dalam perwal itu, kata Budi, hanya disebutkan tarif saja dan hasil perolehan keuangan seluruhnya yang akan digunakan untuk biaya operasional Organda.

Dalam Perwal Nomor 39 tahun 2018 tentang kendaraan wisata Kota Cimahi itu tarifnya disebutkan, untuk tarif single trip bagi penumpang umum yakni Rp 20 ribu untuk satu kali perjalanan, Rp 15 ribu untuk pelajar, dan untuk multiple trip atau one pass per satu hari perjalanan Rp 40 ribu per orang.

Sedangkan untuk tarif sewa, Rp 1.000.000 per delapan jam perjalanan satu hari. Namun apabila pengguna Sakoci melebihi waktu sewa akan dikenakan tarif sewa tambahan Rp 100 ribu.