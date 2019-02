Namasuki, Resto All You Can Eat Teranyar di Bandung, Ada 3 Paket, Harga Cocok di Kantong

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekarang ini bukan hanya kafe dengan beragam konsep saja yang ramai di Bandung.

Tetapi juga happening bermunculan resto berkonsep all you can eat.

Anda yang gemar kuliner pasti sudah tahu di Bandung banyak resto yang berkonsep all you can eat atau disingkat AYCE ini.

Di antara resto berkonsep AYCE adalah Hanamasa, Jiganasuki, Shabu kojo, dan masih banyak yang lainnya.

Nah, baru-baru ini ada resto AYCE baru buka 12 Desember 2018 lalu di Bandung, tepatnya di jalan Pelajar Pejuang 45 Kota Bandung, bersebelahan dengan Ngopi Doeloe.

Namasuki ini memiliki tagline You Can Eat All Buffer Shabu and Grill.

Jangan salah, tagline tersebut memang bukan main, benar saja Anda bisa makan apapun yang tersedia di sana, dengan banyak sekali menu hanya satu kali bayar.

Manager Namasuki, Oscar, mengatakan Namasuki menyediakan 125 item menu mulai dari Hidangan Pembuka (Appetizer), Makanan Utama (Main Course), sampai Hidangan Penutup (Dessert).

Namasuki menyediakan konsep perasmanan, dengan banyaknya menu Anda hanya tinggal pilih.