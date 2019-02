The Space Monitor Samsung Berikan Ruang Lebih Lebar dan Luas di Meja Kerja, Telah Hadir di Bandung

Albert Susilo, Head of Group Consumer Electronics Display, Samsung Electronics Indonesia (kiri) memperlihatkan Samsung The Space Monitor saat diluncurkan pertamakali di Indonesia yaitu di Bandung Electronic Center, Kota Bandung.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Samsung Electronics Indonesia memperkenalkan The Space Monitor, sebuah inovasi terbaru Samsung yang diterapkan pada layar monitor desktop.

The Space Monitor tampil dengan desain ramping, minimalis, moderen, serta fungsional agar area kerja semakin efektif dan membantu produktivitas kerja penggunanya.

The Space Monitor dibalut layar besar dan minimalis sehingga memberikan 40 persen area meja kerja yang lebih luas dibandingkan monitor konvensional dengan ukuran yang sama.

The Space Monitor diperkenalkan untuk pertama kali di Bandung bersamaan dengan diresmikannya Samsung Monitor Experience Center, di lantai dua Bandung Electronic Center (BEC) pekan lalu.

Memposisikan diri sebagai monitor yang efisien, The Space Monitor dapat dipasang merapat pada dinding, dapat disesuaikan secara mudah dan ergonomis, serta sistem manajemen kabel yang tersembunyi sehingga dapat memenuhi kebutuhan area kerja di kantor maupun rumah.

Albert Susilo, Head of Group Consumer Electronics Display, Samsung Electronics Indonesia, mengatakan bahwa inovasi yang mengikuti tren masa kini adalah salah satu alasan Samsung menciptakan The Space. Kini dunia kerja semakin terbuka dengan konsep bekerja dari rumah (work from home).

Menurut Albert, sekian banyak jenis pekerjaan yang populer beberapa diantaranya dilakukan dari rumah, seperti desainer grafis, pengembang website, penulis, hingga manajer media sosial.

Pekerjaan-pekerjaan yang ada di ranah industri kreatif ini memerlukan akurasi tinggi untuk gambar dan warna yang bisa didapatkan dengan lebih baik melalui penggunaan komputer personal (PC). Dengan resolusi tinggi yang dimiliki monitor, pekerjaan-pekerjaan ini dapat dilakukan dengan lebih nyaman dan jelas.

“Kehadiran The Space Monitor merupakan solusi Samsung untuk kebutuhan akan layar yang semakin besar namun tanpa mengompromikan area kerja atau membuat meja kerja lebih sempit. Menggabungkan desain yang bersih dan ramping dengan kinerja yang kuat, Space Monitor memungkinkan pengguna untuk bekerja lebih produktif, bermain game, melakukan penelusuran dan streaming dengan lebih nyaman, serta membuat penggunanya lebih mudah untuk fokus pada apa yang ada di layar, dan bukan apa yang mengelilinginya,” papar Albert dalam perkenalan Samsung The Space Monitor di BEC.