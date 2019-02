Lestarikan Batik, Wishwatch Luncurkan Jam Tangan Batik Pertama di Indonesia

Jam tangan Wishwatch koleksi Wish dengan motif batik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Banyak cara untuk melestarikan budaya batik Indonesia salah satunya melalui fashion.

Perkembangan dunia fashion yang sedang meningkat membuat berbagai desainer membuat gebrakan baru tentang bagaimana mengombinasikan batik.

Tak hanya dalam bentuk pakaian, berbagai macam aksesoris pun bermunculan dengan koleksi batik.

Berawal dari keinginan untuk turut serta melestarikan batik, Wishwatch mengeluarkan brand jam tangan dengan nama Wish untuk meredefinisikan kebudayaan tersebut ke dalam bentuk jam tangan.

Batik bukan hanya sekedar bahan pakaian. Batik juga bukan sekadar proses membuat motif di atas selembar kain.

Di dalam batik terdapat pengetahuan yang mendalam, sejarah dan filosofi dari motif-motif yang terlukis.

Brand manager Wishwatch, Nova Kartika mengatakan Wishwatch meluncurkan koleksi jam tangan batik pertama Indonesia yaitu batik Sentinel pada Februari 2016.

" Jam tangan Batik Wish di desain mengikuti gaya kekinian namun dengan desain yang minimalis. Wish menggunakan material terbaik di dalam pembuatannya, dan menjamin kualitas jam tangan yang mumpuni bagi penggunanya," ujar Nova di Sejiwa Cofee, Jalan Progo No 15, Senin (18/2/2019).

Beberapa motif Batik klasik yang Wish gunakan adalah Sidomukti, Buntal dan Cuwiri.