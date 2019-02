Food Lover! Kamu Bisa Santap Aneka Hidangan Sepuasnya di Resto Namasuki Bandung [VIDEO]

RESTO JEPANG. Resto Jepang yang satu ini, bisa dikatakan kekinian banget.

Namanya pun mudah diucapkan dan diingat, Namasuki.

Tak tanggung-tanggung, demi memuaskan para penikmat kuliner, Namasuki menyediakan 125 item menu mulai dari Hidangan Pembuka (Appetizer), Makanan Utama (Main Course), sampai Hidangan Penutup (Dessert).

Resto yang berada di Jalan Pelajar Pejuang 45, No 19 ini memiliki konsep perasmanan.

Ssst...! Namasuki ini, mengedepankan tagline You Can Eat All Buffer Shabu and Grill.

Keren kan Food Lover!

Sebelum icip-icip, lihat dulu tampilan videonya di atas! (*)



