Sering Lihat Ponsel Saat Ada Email Masuk, Eunice Sari Disarankan Uninstall Gmail

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perkembangan teknologi yang begitu cepat memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan generasi masa kini.

Generasi yang terlahir di era teknologi saat ini dikenal lebih multitasking dan bisa menerima informasi lebih cepat dari media sosial yang mereka miliki.

Sebagai seorang ibu yang aktif di bidang teknologi, Eunice Sari, yang merupakan CEO and Co Founder of UX Indonesia, ini mengaku justru ia belajar lebih banyak dari anaknya untuk tidak terus melihat gawainya.

"Anak saya justru yang sering komentar, dia menganjurkan untuk uninstall Gmail supaya tidak melihat handphone terus ketika mendengar suara email masuk," ujarnya sambil tertawa saat ditemui di Cihampelas Walk, Jalan Cihampelas No. 160, Jumat (15/2/2019).

Hal ini dikatakan oleh anaknya yang masih berusia 10 tahun.

Sejak kecil Eunice Sari mengajarkan kepada anaknya jika "kita akan menjadi apa yang kita konsumsi" .

Ia memulainya lewat makanan, di mana wanita bergelar Doctoral of Art dari Aalto University, Finlandia, dan PhD Philosophy dari Edith Cowan University, Perth, Australia ini memberikan pesan untuk makan sayuran.

Hal ini juga ternyata berdampak untuk bisa memilih apa yang bagus untuk dikonsumsi oleh perkembangan otaknya, khususnya apa yang ia tonton.

Ketika seseorang banyak mengonsumsi konten yang negatif, maka pola pikir seseorang akan terbentuk sendiri menjadi apa yang selalu ditontonnya.