Namasuki, Resto All You Can Eat Bernuansa Nyaman dan Bergaya Industrial

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Warga Bandung masih cari resto all you can eat dengan suasana nyaman dan kekinian?

Sekarang ada yang baru, selain menawarkan ragam menu enak, resto all you can eat yang satu ini juga menyediakan tempat yang cozy dan modern.

Resto itu adalah Namasuki di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 19 tepatnya bersebelahan dengan Ngopi Doeloe.

Bisa dibilang Namasuki ini menempati tempat strategis, karena dekat dengan area perkantoran, perkotaan dan letaknya di pinggir jalan besar antara persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Persimpangan Jalan Buahbatu.

Selain aksesnya mudah Namasuki pun memiliki lahan parkir luas, terdapat dua area parkir di dalam area gedung lantai satu dan di halaman luar.

Jadi Anda baru akan mulai memasuki area makan, Anda harus menaiki tangga ke lantai dua.

Saat Anda mulai menginjakkan kaki di area makan, Anda akan disambut dengan gaya desain yang hangat Industrial bernuansa cozy alias nyaman.

Manager Namasuki, Oscar, mengatakan Namasuki didesain sedemikian rupa bergaya industrial yang diterapkan baik ekrerior maupun interior.

"Desain kami lebih mengusung industrial, itu sudah bisa dilihat dari bangunan ekterior maupun interior kami yang unfinish, belum jadi," ujar Manager Namasuki, Oscar, kepada Tribun Jabar saat ditemui di Namasuki, Senin (18/2/2019).