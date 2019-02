Kabar Terbaru Raisa Setelah Lahirkan Anak Pertama Hamish Daud, Sudah Update di Instagram

Hal ini diungkap Raisa di akun Instagran miliknya melalui fitur Insta Story.

"Dear friends family and collagues. Thank you so much for the amount of love you guys have shown me @hamishdw and little zalina the flowers, gifts, and ballons are also incredible!!," tulis Raisa seperti dikutip Kompas.com, Senin (18/2/2019).

Raida juga meminta maaf karena tak bisa membalas ucapan selamat lantaran ia sedang sibuk menjadi ibu, mengurus putri kecilnya Zalina.

"Maaf ya nggak bisa mention satu2 (le husband been doing it for me i think) cause I'm on mama duty (saya sedang sibuk jadi ibu). Once again thank you so much i love you all," tulis Raisa lagi.

Dalam video berikutnya, Raisa merekam suasana rumahnya yang penuh dengan karangan bunga dan balon sebagai ucapan selamat atas kelahiran anak pertamanya.

Sebelumnya, Raisa melahirkan putri pertamanya pada 12 Februari 2019 lalu. Bayi berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Zalina Raine Wyllie.