Bisnis Fitnes, Bisa Jadi Tempat Kebugaran Juga Menjaring Talent

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hidup sehat kini sudah menjadi gaya hidup. Pentingnya tubuh yang sehat dan bugar kian disadari oleh masyarakat.

Karena Itu, saat ini kian banyak pula bermunculan pusat kebugaran seperti fitness center atau gym.

Bandung termasuk salah satu kota yang banyak memiliki tempat-tempat kebugaran.

Bisnis fitness center banyak ditemui di sejumlah lokasi di Bandung.

Meski sudah menjadi life style, sosialisasi untuk mengenalkan dunia fitness terus dilakukan sekaligus mengenalkan hidup sehat dan bugar.

"Kita ingin terus mengenalkan dunia fitness kepada masyarakat. Karena fitness tidak hanya sebagai pusat kebugaran saja, tapi juga bisa turut menumbuhkan atlet-atlet baru salah satunya atlet binaraga," kata Ketua Panitia Mr Hybrid Indonesia III By Choppers Gym, Andi Mardiansyah disela even Mr Hybrid Indonesia III By Choppers Gym di Miko Mall Bandung, Minggu (17/2/2019).

Ia mengatakan, saat ini banyak olahragawan yang memanfaatkan tempat fitness sebagai sarana untuk tetap menjaga kebugarannya.

Namun pihaknya ingin mengenalkan dunia fitness kepada masyarakat Indonesia termasuk Bandung, bahwa tempat fitness tidak hanya sebagai tempat kebugaran tapi juga bisa menjaring olahragawan fitness dan binaraga khususnya.

Seperti pada even kali ini, pihaknya ingi mengapresiasi olahragawan. Dari even yang sudah rutin digelar ini, ternyata mendapat apresiasi positif. Sebanyak 500 peserta ambil bagian dalam kejuaran yang dibagi dalam lima kelas diantaranya Super Banner, Main Fitness, dan Bidang Rassel ini.

Menurutnya peserta tidak hanya berasal dari Indonesia tapi juga sejumlah negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan India. Pihaknya berharap dengan keikutsertaan peserta dari negara lain juga memacu semangat olahragawan dalam negeri untuk lebih berprestasi. (siti fatimah)

