Investasi Rp 150 Miliar, Sapi yang Tadinya 1.300 Ekor dalam Setahun Jadi 10.061 Ekor

Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk, Santosa di acara talk to the CEO, di Padma Hotel, Kota Bandung, Jumat malam (15/2/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perusahaan agribisnis yang fokus pada komoditas kelapa sawit, PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro) kini mulai merambah ke bisnis peternakan sapi.

Sebelumnya PT Astra Agro Lestari Tbk menyiapkan investasi sekitar Rp 150 miliar pada 2018 untuk upaya mengombinasikan peternakan sapi dengan lahan kelapa sawit.

Presiden Direktur Astra Agro Lestari, Santosa mengatakan bisnis peternakan sapi menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu dari 1.300 ekor pada 2017 naik menjadi 10.061 ekor pada 2018.

"Integrasi sapi di lahan kelapa sawit ini dilakukan supaya ketahanan pangan semakin meningkat. Saat ini kami sudah mulai running di Kalimantan Timur dan akan membuka peternakan sapi di Sumatera," ujar Santosa di acara talk to the CEO, di Padma Hotel, Jalan Rancabentang No 56-58, Jumat malam (15/2/2019).

• Inilah Alasan Keluarga A6 Membuka Bisnis Ayam Asix yang ke-10 di Kota Bandung

Santosa mengatakan saat ini Astra Argo berencana menambah pembiakan sapi cukup tinggi dengan menambah produksi sapi 1.600 ekor.

Lewat usaha sapi ini Santosa menilai sapi yang dijualnya memiliki berat sekira 300 kilo.

Sapi seperti ini biasanya banyak diminati oleh pasar yang biasanya digunakan untuk steak maupun rendang.

Berbeda halnya untuk sapi kurban, biasanya pembeli mencari sapi yang ukurannya jumbo hingga beratnya satu ton.

• 7 Fakta Kesiapan Persib Bandung untuk Menang Hadapi Arema FC di Leg 1 Piala Indonesia

• Disinggung Soal Merapatnya Fabiano Beltrame, Umuh Muchtar: Kalau Tidak Naturalisasi Percuma