Go Digital, Astra Agro Kembangkan Amanda, Melli, dan Dinda

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Industri kelapa sawit menghadapi tantangan yang tidak mudah pada tahun-tahun mendatang.

Moratorium Perkebunan kelapa sawit mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk terus meningkatkan produktivitas serta melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien.

Pada saat yang sama, Industri telah memasuki Industri 4.0 dimana internet dan bigdata menjadi trigger bagi perkembangan industri.

Menjawab tantangan tersebut, PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro) mengembangkan sistem informasi

yang sejalan dengan kebutuhan pada masa yang akan datang.

CEO PT Astra Agro Lestari Tbk Santosa, mengatakan teknologi digital ini sudah berbasis Operating System Android dan Web Apps, Astra Agro mengembangkan 3 sistem informasi yang menunjang bagi kebutuhan operasional.

Santosa melihat banyak orang yang enggan bekerja di kebun dan Ia berpikir bagaimana industri ini tidak ketinggalan dengan industri lainnya.

"Kita lagi banyak menerapkan teknologi, misalnya saja tenaga kerja panen nanti tinggal scan foto wajah dan bisa langsung masuk," ujar Santosa di acara talk to the CEO, di Padma Hotel, Jalan Rancabentang No 56-58, Jumat malam (15/2/2019).

Untuk itu, Astra Agro mengembangkan Aplikasi Mandor Astra Agro (AMANDA). Sistem ini didesain untuk menjawab tantangan pelaksanaan kegiatan operasional yang sesuai standar Astra Agro.

Kedua, aplikasi mill excellent indicator (Melli) dikembangkan untuk menjawab kebutuhan data yang cepat dan akurat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

"Kecepatan dan keakuratan data menjadi signifikan manajemen untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat pada setiap permasalahan di PKS," ujar Santoso.