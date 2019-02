BBQ Dinner sambil Nostalgia lagu Cinta - Tribute The Beatles Show

Sambil BBQ an di Pool Terrace Prama Grand Preanger nikamti lagu lagu nostalgia The Beatles yang di bawakan oleh Mat Beatles.

TRIBUNJABAR.ID - Bulan penuh cinta di bulan Februari ini akan dimeriahkan dengan pertunjukan musik dari Band legendaris sepanjang masa, band ini memang terkenal dengan lagu-lagu cinta, beberapa lagu yang ditulis The Beatles memang berasal dari pengalaman pribadi mereka.

Lirik lagu yang nyata dan menyentuh hati membuat mereka semakin digilai oleh para Beatlemaniapada saat itu. Lagu-lagu The Beatles memang selalu bisa mengingatkan kita tentang indahnya jatuh cinta.

Lagu ‘I Want To Hold Your Hand’ Salah satu karya paling bersejarah dalam dunia musik.

Buat yang baru jadian dan biasanya masih malu-malu sama pasangan, lagu ini sangat cocok kamu dengerin bareng pasanganmu, sambil BBQ an di Pool Terrace Prama Grand Preanger nikamti lagu lagu nostalgia The Beatles yang di bawakan oleh Mat Beatles.

Acara ini diadakan pada hari Sabtu, 23 Februari 2019, hanya IDR 150.000,-net per orang untuk reservasi dapat melalui whatsaap Tria - +62 821-2021-3430 atau telephone 022 4231631

PRAMA GRAND PREANGER BANDUNG

Prama Grand Preanger berdiri pada tahun 1929 dan saat ini telah memadukan keanggunan kolonial dengan fasilitas modern dan mewah hotel, setelah melalui proses revitalisasi di tahun 2013. Terletak di pusat kota dan dekat dengan berbagai lokasi menarik, pusat belanja, kawasan bisnis di Bandung. Prama Grand Preanger saat ini dikelola oleh Aerowisata Hotels & Resorts di bawah PT Aerowisata, yang merupakan bagian dari keluarga Garuda Indonesia Group.

Saat ini Prama Grand Preanger memiliki total kamar 187, terbagi atas 82 kamar Superior, 50 Deluxe, 5 kamar Grand Deluxe, 20 kamar Executive, 22 Naripan Suite, 2 Asia-Afrika Suite, 5 Suite dan 1 kamar Presidential Suite. Hasil dari revitalisasi adalah semua renovasi Executive room di Naripan Wing berubah menjadi Naripan Suite yang menjadi tampilan baru dari Prama Grand Preanger.

Di lantai 9 terdapat 3 kamar Suite dan 1 Presidential Suite yang dilengkapi dengan kaca jendela anti peluru. Sedangkan area umum yang direnovasi adalah Lobby, Preanger Brasserie, Grand Ballroom dan Kolam Renang. Seluruh renovasi dilakukan dengan tetap mempertahankan pola-pola art deco yang menjadi ciri khas Prama Grand Preanger.