Rupiah Kembali Melemah terhadap Dollar AS, Pasar Spot Catat Pelemahan 0,25%

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Mata uang Republik Indonesia, rupiah masih melanjutkan pelemahan terhadap dollar AS ( Amerika Serikat).

Dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (14/2) pukul 10.07 WIB rupiah di pasar spot ada di Rp 14.095 per dollar AS, melemah 0,25% dibanding penutupan sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.059 per dollar AS.

Di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) rupiah ada di Rp 14.093 per dollar AS, melemah 0,47% dibanding sehari sebelumnya.

Rupiah melemah di tengah penurunan indeks dollar.

Pada Kamis (14/2) indeks dollar ada di 97,088, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 97.129.

Untuk diketahui kemarin Rabu (13/2/2019), Kontan.co.id yang mengutip Bloomberg, pada pukul 16.11 WIB rupiah ditutup menguat 0,06% menjadi Rp 14.059 per dollar AS.

Sementara dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) mata uang Garuda berada di level Rp 14.027 per dollar AS.

Angka ini tumbuh 0,43% dari perdagangan sebelumnya yakni Rp 14.088 per dollar AS.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan dari sisi internal pasar obligasi pemerintah memberikan sentimen yang cukup positif.

Pasalnya Surat Utang Negara (SUN) kemarin (12/2) berhasil meraih total penawaran sebesar Rp 66.356 triliun.

