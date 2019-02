Achmad Jufriyanto Resmi Tinggalkan Kuala Lumpur FA, Kembali ke Persib Bandung?

TRIBUNJABAR.ID- Mantan pemain belakang Persib Bandung, Achmad Jufriyanto, resmi hengkang dari klub asal Malaysia, Kuala Lumpur FA.

Belum diketahui pelabuhan baru Achmad Jufriyanto, pemain yang ikut mempersembahkan trofi ISL 2014 dan Piala Presiden 2015 bagi Persib Bandung itu.

Jika melihat komposisi pemain bertahan Persib Bandung era Miljan Radovic, Achmad Jufriyanto berpeluang kembali memakai jersey Pangeran Biru.

Dikutip dari Tribunnews, kabar kepergian Achmad Jufriyanto dibagikan sosial media Kuala Lumpur FA pada Kamis (14/2/2019).

"Selamat Maju Jaya Jupe @ahmadjufriyanto," tulis akun @FCKL1974.

Bek Timnas Indonesia di masa Ivan Kolev ini juga telah menyampaikan salam perpisahan melalui media sosial pribadinya.

Pemain Bali United Yabes Roni berebut bola dengan Achmad Jufriyanto pemain Persib Bandung dalam babak lanjutan Liga 1 di stadion Dipta, Gianyar, Rabu (31/5/2017). Bali United menang 1-0 atas tim Maung Bandung. (rizal fanany/tribun bali)

Pria yang kerap disapa Jupe ini menuliskan salam perpisahan melalui Insta Story akun @achmad16jufriyanto.

"Last time I putted on my name for my boots was be champion in 2014,

Different name, same spirit. Ask me why I dont put on here @endah16 again, because its writen into my heart,"

"Terakhir kali memakai nama saya di sepatu yang membawa jadi juara di 2014 (juara ISL bersama Persib Bandung),

Beda nama, semangat yang sama. Mau tahu kenapa saya tak melakukan hal yang sama di sini, karena itu tertulis di dalam hati," tulis Jupe pada Insta Story-nya.

Lebih lanjut Jupe menuliskan salam perpisahan untuk klub Kuala Lumpur FA.