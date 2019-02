Rayakan Valentine dengan All You Can Eat Western, Cuma Rp 150 Ribu di The Ambasador Restaurant

Beragam menu khas western All You Can Eat Valentine Dinner di The Ambasador Restaurant.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebentar lagi Hari Valentine tiba nih, kamu yang sudah punya pasangan pasti menunggu momen tersebut kan?

Merayakan hari kasih sayang atau Valentine, tak selamanya harus berhubungan dengan coklat. Beberapa pasangan ada yang menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan hingga makan berdua.

Di Kota Bandung, ada satu tempat makan yang khusus menawarkan menu All You Can Eat khusus Valentine nih Tribunners, yaitu The Ambasador Restaurant.

Di sana, Kalian bisa makan menu khas western all You can eat sampai kenyang, cuma membayar Rp 150.000 net per orang lho!

Adapun menu khas western yang tersedia di antaranya adalah chicken lemon sere, Chef's salad, cream of mushroom, beef goulash, grilled chicken biryani, breaded fish with white sauce, spaghetti al tono, sauteed baby corn with carrot & baby kailan, slice fruit, pudding, dan asorted pastry.

Selain itu, tersedia pula aneka dessert (hidangan penutup) lainnya dan minuman mocktail.

Mengusung ala buffet, Kalian bisa ambil sendiri menu khas western yang diinginkan sampai puas dan kekenyangan.

Dengan catatan! pilihlah menu yang tidak terlalu bikin cepat kenyang yah.

Agar Kalian bisa menyantap semua menu all you can eat yang tersedia tanpa perut kembung.